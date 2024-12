Legacoop e CNA insieme per supportare l’innovazione digitale di 7.500 imprese

(Teleborsa) -Artisanal and Cooperative Enterprises, unche aspira a di coinvolgerein tutta Italia, supportandone un migliaio (di cui il 43% al Sud e nelle Isole) nel processo di. Il progetto ècon 5,3 milioni daldell'Unione europea e, Digital Innovation Hub die capofila del progetto, insieme a Legacoop Nazionale eGrazie ai fondi del PNRR, le imprese potrannopromosso dal Polo, che si divide in 2 fasi:per valutare la maturità digitale dell’impresa, delle sue diverse dimensioni aziendali (tecnologia, digitalizzazione, risorse umane e sostenibilità) e individuare specifiche esigenze di innovazione tecnologica;per proporre alle imprese unapersonalizzata e guidarle in un percorso di trasformazione, con servizi di consulenza specialistica e l’accesso privilegiato alla rete di Centri di Competenza e Poli europei di innovazione digitale (EDIH) di eccellenza.per raggiungere le imprese in tutto il territorio nazionale,, organizzati e gestiti in partnership tra Fondazione PICO, Legacoop e CNA. Il progetto coinvolge inoltre"Siamo orgogliosi di guidare un progetto ambizioso come Digital ACE, che vede per la prima volta cooperative e imprese artigiane lavorare insieme sulla trasformazione digitale", affermapresidente della, aggiungendo "intendiamo ampliare gli impatti creando nuove alleanze e sinergie di filiera anche all’esterno della nostra organizzazione".Per, presidente nazionale di, "l’innovazione digitale è un driver di sviluppo che riteniamo imprescindibile per la crescita delle nostre imprese. Tramite il nostro Digital Innovation Hub, la Fondazione PICO, stiamo sostenendo decine di progetti che impattano su 20mila tra socie e soci di cooperative".“Siamo contenti di partecipare al nuovo Polo di Innovazione Digital Ace insieme alla Fondazione Pico e a Legacoop con le quali condividiamo la visione di fornire un prezioso contributo alla doppia transizione", commenta, presidente nazionale della, parlando di "un programma importante che conferma la nostra determinazione a sostenere l’artigianato e il sistema della piccola impresa nella sfida continua dell’innovazione e della trasformazione digitale".dall’Avviso pubblico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy () per l’individuazione e la selezione dinell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), Missione 4 “Istruzione e ricerca” (Componente 2 "Dalla ricerca all’impresa"), Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria", finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU.