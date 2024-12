Leone Alato prima azienda agricola in Italia a ricevere l'approvazione della SBTi

Generali

(Teleborsa) -, holding agroalimentare e vitivinicola di, è la prima azienda agricola italiana ad aver ottenutodi CO2e da parte di, il network internazionale nato dalla collaborazione tra World Resource Institute, Carbon Disclosure Project, United Nations Global Compact e WWF.Leone Alato rende concreto e misurabile(scope 1, 2 e 3) lungo tutta la catena del valore. Nello specifico,– Forest Land and Agriculture, ovvero emissioni legate all’uso del suolo e specifiche del settore agricolo, è statole emissioni dirette e indirette (Scope 1 e 3).Country Manager & CEO di Generali Italia e Presidente del Gruppo Leone Alato ha dichiarato "fare sostenibilità, principio ispiratore del nostro modello di business, per noi significa essere un'azienda trasformativa, generare un impatto positivo nelle comunità in cui operiamo e creare valore condiviso nel lungo periodo per tutti gli stakeholder"Contestualmente a quelli di lungo termine, sono stati, Leone Alato si impegna, infatti, a r(Scope 1 e 2) e del(Scope 3). Nello specifico, sempre entro il 2033,l’obiettivo è una riduzionedelle emissioni Scope 1 e 3.Per raggiungere questi obiettivi, Leone Alato sta mettendo in campo e implementerà una serie ditra cui, ad esempio, l’adozione di, l’uso di(droni, satelliti, etc.), l’impiego dinonché la produzione e l’utilizzo diPer le attività relative all'approfondimento della Carbon Footprint e alla definizione del proprio Science Based Target, Leone Alato è stata affiancata da SDA Bocconi – Invernizzi AGRI Lab, in qualità di partner scientifico