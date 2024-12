Circle aumenta impegno nell'Ecosistema RAISE con contributo aggiuntivo di 50mila euro

Circle

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan specializzata nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale, ha annunciato l’ampliamento della propria partecipazione nel Progetto "" dell', in particolare nell'ambito dello, di cui già faceva parte, sviluppando attività nell’ambito delle progettualità "".Con un finanziamento aggiuntivo di, Circle si occuperà principalmente di attività che comprendono lo sviluppo di piattaforme per la raccolta e l’elaborazione dei dati provenienti dai porti, nodi cruciali per la gestione dei flussi di traffico tra il porto e le aree limitrofe. Circle, con la sua esperienza nelle tecnologie IoT e nell’automazione, estenderà il suo coinvolgimento attraverso la propria piattaforma MILOS Tracking Federative Platform (TFP), già operativa in contesti logistici avanzati."Circle si conferma ancora una volta partner strategico per l’innovazione e l’automazione nel settore portuale – afferma, CEO di Circle Group – contribuendo attivamente a una gestione più efficiente e sostenibile dello sviluppo delle operazioni portuali e dei flussi di traffico. La partecipazione all’interno dell’ecosistema RAISE, con l’obiettivo di sviluppare un ecosistema innovativo all’interno delle aree portuali liguri riducendo l’impatto ambientale delle operazioni, si inserisce perfettamente tra i propositi evidenziati nel nostro piano industriale “Connect 4 Agile Growth” finalizzato al continuo sviluppo di soluzioni tecnologiche per un ambiente marittimo più digitale e sostenibile".