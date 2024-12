CONSOB, sanzione da 10 mila euro per Giordano Viglietti

(Teleborsa) -ha applicato unanei confronti diper l'illecito di cui all'art. 187-quinquiesdecies del TUF.L'articolo prevede sanzioni per chiunque non ottempera nei termini alle, ovvero non coopera con le medesime autorità al fine dell'espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l'esercizio delle stesse.Nel provvedimento dell'Autorità si legge che la condotta omissiva di Viglietti ha ritardato l'esercizio delle funzioni di vigilanza; quanto alla durata, l'inerzia di Viglietti rispetto alle richieste dell'Autoritàa far data dal 22 settembre 2023. Risulta essere intervenuta, nel mese di giugno 2024, la risoluzione degli incarichi di revisione legale in forza dei quali Viglietti è stato sottoposto alla vigilanza della CONSOB.