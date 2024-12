Energia: ENEA presenta il 13esimo Rapporto annuale sull'efficienza energetica

(Teleborsa) - Il prossimo 18 dicembre, presso lo Spazio Europa a Roma, si terrà la presentazione della. L'evento rappresenta un momento fondamentale per analizzare i progressi compiuti dall'Italia nel 2023 e discutere le sfide ancora aperte nel percorso verso una maggiore efficienza energetica.Il, basato su dati aggiornati e analisi approfondite, offre una panoramica delle politiche energetiche nazionali, evidenziandone gli impatti, i risultati conseguiti e le aree di intervento prioritarie. La valutazione degli effetti delle misure adottate – spiega ENEA in una nota – si rivela cruciale non solo per comprendere l'andamento dell'azione governativa, ma anche per orientare il recepimento delle nuove direttive europee (EPBD IV ed EED III) e definire i futuri strumenti attuativi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati.L'incontro sarà un'occasione per riflettere, insieme a esperti e rappresentanti istituzionali, sulle strategie indispensabili per rafforzare l'efficienza energetica negli usi finali, in linea con le raccomandazioni europee e con la transizione energetica del nostro Paese.