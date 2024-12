Eventi e scadenze del 17 dicembre 2024

Domenica 15/12/2024

Lunedì 16/12/2024

Martedì 17/12/2024

easyJet

Unidata

(Teleborsa) -- Il 19° incontro annuale dell'Internet Governance Forum delle Nazioni Unite sarà ospitato dal Regno dell'Arabia Saudita e si svolgerà a Riyadh. Il tema generale del Forum è "Building Our Multistakeholder Digital Future". IGF è stato istituito dall’ONU ed è il punto di riferimento per la discussione mondiale sulla governance di internet- La Banca d'Italia organizza un workshop sui temi del cambiamento climatico e della transizione a una economia a bassa intensità carbonica. L'evento si svolgerà a Roma il 16 e 17 dicembre 2024. Il convegno riunisce studiosi accademici ed esperti di istituzioni nazionali e internazionali- Farnesina, Roma - XVII edizione della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia nel mondo organizzata dal MAECI. Parteciperanno oltre 150 titolari delle Sedi diplomatiche italiane all’estero e numerosi Ministri di Governo. Interverranno il Presidente della repubblica Mattarella, il Presidente del Consiglio Meloni (videomessaggio), i ministri Tajani, Crosetto, Pichetto Fratin, Bernini, Giuli, Foti e Valditara (in videocollegamento)- Bruxelles - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Inizia la riunione di politica monetaria- Palazzo Mezzanotte, Milano - Presentazione del report annuale sul valore degli investimenti in startup in Italia nel 2024, curato dalla redazione di StartupItalia e analizzato da un panel di VC e investor e a seguire, assegnazione del premio alla Startup dell'Anno e il Community Award, tra le realtà che si sono maggiormente distinte negli ultimi dodici mesi- I ministri discuteranno dei preparativi per la prossima riunione del Consiglio europeo e di altre tematiche, tra le quali le relazioni UE-Svizzera e UE-Regno Unito, il programma di 18 mesi del Consiglio e l'allargamento dell'UE- Bruxelles - I ministri UE dell'Ambiente discuteranno su dispersioni di pellet di plastica, veicoli fuori uso e traguardo climatico dell'UE per il 204010:00 -- Montecitorio - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà alla Camera dei Deputati per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre10:30 -- Palazzo Wedekind, Roma - Evento di Fondazione Inarcassa. Intervengono, tra gli altri, i Presidenti di Inarcassa e Fondazione Inarcassa e il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l’audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro14:00 -- Convocato il tavolo su Stellantis al MIMIT. Presente, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso14:30 -- Teatro Salone Margherita, Roma - Il Premio Nazionale per l'Innovazione 'Premio dei Premi' "Innovazione. Giovani menti per grandi idee" è un prestigioso riconoscimento istituito su concessione del Presidente della Repubblica presso la Fondazione COTEC. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation18:00 -- Quirinale - Cerimonia per lo scambio di auguri di Fine Anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società Civile e alle ore 19:15 pranzo con il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri membri del Governo, in vista del Consiglio Europeo. Sarà presente anche il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti