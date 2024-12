Ferrari, Barclays abbassa target price e conferma Overweight

Barclays

Ferrari

(Teleborsa) -ha diminuito aper azione (dai precedenti 500 euro, -3%) ilsu, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB, confermando la" sul titolo. Gli analisti prevedono che il 2025 sarà, supportato dall'aumento delle SF90 XX Specials, dalla continuazione della 499P Modificata (3-4/trimestre), dalla nuova Dodici Cilindri V12 (successore della 812 GTS/Superfast) e dalla nuova supercar F80 (anche se verso la fine dell'anno).Viene stimato che Ferrari raggiungerà 2.114 milioni di euro di EBIT/margine del 29,3% nel 2025,EBIT di 1,8-2 miliardi di euro per il 2026, che il management probabilmente aumenterà al CMD nel H2-25.In termini di attività di lancio, con Ferrari che ha già annunciato 8 lanci sui 15 confermati nel piano finanziario 2022-26, ora Barclays stima che Ferrari consegnerà 4 nuovi lanci nel 2025 (SF90 Stradale / Spider sostituzione, sostituzione Roma Coupe, primo modello BEV). Il, sia in termini di rapidità di riempimento del portafoglio ordini sia di aumento di prezzo che Ferrari è in grado di applicare rispetto al modello equivalente della generazione precedente, sarà probabilmente ilnel 2025.Ferrari "rimane l'strutturalmente challenged - si legge nella ricerca - Continuiamo ad apprezzare la sua transizione xEV equilibrata, la traiettoria volume-prezzo-mix a lungo termine e la visibilità degli utili ultra-elevata. Probabilmente, anche all'interno dello spazio di lusso, Ferrari si presenta come un porto sicuro relativo, grazie alle sue esposizioni molto limitate a 1) Cina e 2) acquisti aspirazionali mirati a clienti non UHNWI, nonché al suo portafoglio ordini, che si estende fino al 2026 (con solo pochi modelli non completamente esauriti)".