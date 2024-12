JA Day 2024, dettate le linee guida al 2030. Siglata intesa con MIM

(Teleborsa) - Si è tenuto ieri presso il Centro Congressi di Assolombarda a Milano, il, l’evento annuale che riunisce leche condividono e sostengono la mission diin Italia, organizzazione non profit dedicata all’educazione economico-imprenditoriale e all’orientamento nella scuola presente da oltre vent’anni anche nel nostro Paese.Cuore dell’evento è stata la presentazione delleche guideranno l’organizzazione. Per guidare l'opranizzazione è stata scelta, Amministratrice Delegata di Manpower Group Italia, quale Presidente di Junior Achievement Italia.dell’associazione è raggiungere un indice diitaliani. L'associazione, nell’ultimo anno scolastico, ha visto coinvolti 468 scuole, 1.177 volontari e 1.024 docenti.strategico del prossimo quinquennio, è senza dubbio la, capace di rendere accessibili al mondo scolastico strumenti e risorse per una crescita personale e professionale, creando individui appagati e attivi. La scuola abilitante ha obiettivi importanti, quali: supporto orientativo, formazione continua, valorizzazione delle diversità, ambiti dove JA Italia ha una forte leadership quale connettore principale fra mondo della scuola e lavoro.Un momento importante della giornata è stata la presentazione dell’(MIM) per la formulazione di unriferito alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, per istaurare una collaborazione reciproca con lo scopo di allineare il sistema educativo di istruzione e formazione con la realtà del mondo del lavoro e per il miglioramento dell’occupabilità. Promotore di questa iniziativa è il, ex dirigente scolastico dell’Istituto Guglielmo Marconi di Dalmine. "Sono onorato di partecipare al JA Day 2024, l'evento annuale che riunisce le aziende partner e le istituzioni che condividono e sostengono la mission di JA Italia", afferma Chiappa, aggiungendo "la sottoscrizione del protocollo d'intesa sottolinea la sinergia fra le azioni che il MIM sta mettendo in campo e le attività di JA Italia”."Nei prossimi anni moltissimi giovani entreranno con competenze tecniche all’interno delle organizzazioni e delle imprese. Come JA Italia crediamo che questa nuova attenzione alla formazione tecnica possa contribuire alla riduzione della durata della transizione scuola-lavoro per i neodiplomati, che in Italia è significativamente superiore alla media europea. Quest’attenzione alle competenze tecniche non significa però che le human skill non siano più necessarie", sottolinea, CEO di JA Italia, aggiungendo "siamo pertanto molto contenti di questo accordo con il MIM che siamo certi sarà l’inizio di una significativa collaborazione per il futuro dei nostri giovani"."Nell’ultimo anno scolastico siamo riusciti a raggiungere traguardi importanti, come l’aumento del 15% delle esperienze educative realizzate e l’organizzazione di Gen-E, il più importante festival europeo dell’imprenditorialità giovanile, a Catania. Ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per un quinquennio ancor più ambizioso in cui desideriamo portare la formazione imprenditoriale a quanti più studentesse e studenti possibili, partendo dalla scuola primaria, fino alla secondaria di secondo grado", ha dichiarato, Presidente di JA ItaliaCon l’occasioneha inoltredella community, che più hanno contribuito a diffonderne i valori nell’ultimo anno, qualiha ricevuto il premio Best Volunteer Program Award per aver realizzato un programma di volontariato che ha avuto un impatto positivo,ha ricevuto il riconoscimento JA Impact Award, laha ricevuto il Shared Value Award,.