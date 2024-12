Stellantis investirà 2 miliardi euro in 2025 su Italia, aumenterà produzione dal 2026

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotive,grazie al lancio di nuovi modelli, secondo quanto dichiarato da Jean-Philippe Imparato, responsabile europeo del gruppo, in occasione dell'incontro in corso al MIMIT."Stellantis porterà avanti il piano industriale in Italiaalla produzione", ha sottolineato Imparato."Ildi Stellantis: ogni stabilimento ha un piano di modelli che arrivano al 2032 - ha spiegato nel suo intervento - Sono confermati gli investimenti che Stellantis effettuerà in Italia: per il 2025 sono previsti circa 2 miliardi di euro per gli stabilimenti e 6 miliardi di euro nello stesso periodo in acquisti da fornitori operanti in Italia. Stellantis è il gruppo che ha investito di più in Italia: 10 miliardi nel 2021-2025 che salgono a 40 se si considerano gli acquisti da fornitori italiani".Dal canto suo, il ministro dell'Industria italianoha promesso che l'per sostenere il suo settore automobilistico in difficoltà. Il settore auto "è in una fase di profondi cambiamenti" e per questo "il governo, in un contesto di bilancio difficile, ha compiuto uno sforzo significativo, mettendo a disposizione del comparto e della filiera oltre 1 miliardo di euro nel 2025 per supportare le imprese nella transizione in corso con gli strumenti di politica industriale", ha detto il Ministro.Imparato ha spiegato che asaranno prodotte la 500 ibrida e la nuova generazione della 500 BeV elettrica, in aggiunta alla prosecuzione dell'attività dei cambi eDCT. Torino sarà, dal primo gennaio 2025, la sede della Regione Europa di Stellantis e il quartier generale della divisione Veicoli Commerciali del gruppo. Sarà inoltre la sede di SUSTAINera, centro di sperimentazione e di riciclo del gruppo e consoliderà il Battery Technology Center, attuale sede dell'unico centro al mondo del Gruppo per i test e lo sviluppo delle batterie.è stata installata la piattaforma Stla Medium sulla quale Stellantis produrrà dall'anno prossimo la nuova Jeep Compass sia elettrica sia ibrida. A, invece, nasce la nuova piattaforma Stla Large su cui saranno prodotti tre nuovi modelli, a partire dal 2025 con la nuova Stelvio, poi la nuova Giulia nel 2026 e infine una vettura top di gamma. Per la Giulia e la Stelvio sono in valutazione anche modelli ibridi oltre che elettrici.