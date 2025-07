Stellantis annuncia numeri preliminari 1° semestre: fatturato giù a 74,3 miliardi

Stellantis

(Teleborsa) -ha annunciato che lea livello mondiale, per il, si sono attestate arispetto all’anno precedente, a causa delle pause di produzione legate alle imposizioni dei dazi nordamericani all’inizio del trimestre, oltre a un impatto ridotto, ma negativo, della transizione dei prodotti nell‘Europa allargata, dove diversi importanti modelli sono in fase di accelerazione dopo i recenti lanci, oppure in attesa di avvii di produzione previsti per la seconda metà del 2025.Il Gruppo ha pubblicato anche i, non sottoposti a revisione contabile, che anticipano iche saranno pubblicati ile commentati dal CEO Antonio Filosa e dal CFO Doug Ostermann.Per il primo semestre dell'anno, il Gruppo stimadi euro, contro gli 85 miliardi registrati nello stesso periodo del 2024, ed una, rispetto all'utile di 5,6 miliardi dell'anno precedente. Il risultato operativo è indicato a 0,5 miliardi.I dati - spiega Stellantis - risentono di una serie di fattori, in particolare della fase iniziale delle azioni intraprese per migliorare le prestazioni e la redditività, con i nuovi prodotti che dovrebbero fornire maggiori benefici nella seconda metà del 2025.A pesare sui risultati concorrono anche ilegati ai costi per la cancellazione di programmi ealla svalutazione di piattaforme, all’impatto netto della recente normativa che elimina la sanzione prevista dal regolamento CAFE (Stati Uniti) e alle ristrutturazioni, che sono stati esclusi.Stellantis hae la perdita di produzione già programmatalegata all’attuazione del piano di risposta dell’Azienda.