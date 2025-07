Stellantis, a novembre il via alla produzione della Fiat 500 ibrida a Mirafiori

Stellantis

(Teleborsa) -ha annunciato che la produzione della nuovapartirà a novembre nello stabilimento Carrozzerie didi Torino: l'obiettivo è arrivare aentro la fine del 2025. A pieno regime si prevede una capacità produttiva annua di circa 100mila unità."Il progetto procede secondo i tempi stabiliti", ha assicurato il Gruppo automobilistico che ha sottolineato che si tratta "di un tassello fondamentale per ildello. Un passo concreto per ridare piena rilevanza e centralità a Mirafiori e al suo valore industriale, umano e simbolico"."Riportare la 500 ibrida a Mirafiori è una promessa mantenuta, una vittoria frutto di una squadra convinta che ha scelto di scommettere sul cliente e sul futuro,", ha dichiarato, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis. "Questa fabbrica non è solo un luogo di produzione, è la casa di FIAT, il cuore pulsante di una storia iniziata nel 1957 con Dante Giacosa, e oggi centro nevralgico dell'innovazione Stellantis in Europa. Il nostro piano industriale per l'Italia mette Mirafiori e la 500 al centro del rilancio: a novembre celebreremo questo traguardo con la serie speciale 500 Torino, un omaggio alla città, ai suoi lavoratori e alle nostre radici", ha aggiunto.