Unidata abbassa target per 2026 e introduce obiettivi al 2027

(Teleborsa) - Il CdA di, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato l'. La società prevede ora per ilricavi totali compresi tra 133 e 135 milioni di euro (rispetto a una stima precedente di 130-140 milioni) e un EBITDA margin pari a circa il 27% (rispetto a una stima precedente di 28-29%).La società spiega che, caratterizzato dall'efficientamento della struttura, che ha portato a una completa integrazione dei processi all'interno del Gruppo e conseguentemente unrispetto al trend dei precedenti anni, che avevano evidenziato un incremento a doppia cifra.prevedono: Ricavi totali: compresi tra 140 e 145 milioni di euro; EBITDA: compreso tra 40 e 42 milioni di euro; EBITDA margin: compreso tra il 27% e il 28%; capex cumulati pari a circa 57 milioni di euro, con una distribuzione quasi lineare negli anni del piano; Indebitamento Finanziario Netto pari a circa 10 milioni di euro."Dopo un anno di transizione, legato alla completata integrazione dei processi interni e che ha visto un leggero rallentamento della crescita, rispetto alle ottime performance di crescita degli scorsi anni, l'aggiornamento del Piano Industriale 2025 - 2027, fatto in continuità ed evoluzione delle sue tradizionali aree di attività,con il conseguimento di ambiziosi obiettivi - ha detto l'- Nello specifico Unidata intende continuare a focalizzarsi su alcune aree principali con elevato valore aggiunto in mercati in espansione, dove è già attiva come i Datacenter, la Cybersecurity, l'IoT e le Smart City. Unidata vuole essere un'eccellenza dell'ecosistema digitale per accompagnare i clienti nel futuro della comunicazione, facilitando l'adozione e la gestione delle innovazioni competitive".Le2025 - 2027 prevedono: I Datacenter come business di volume importante. Insieme agli attuali Edge Datacenter basati a Roma e Milano, nel brevissimo dovrebbe partire il progetto Unicenter con un Colocation Datacenter a Roma di 13.000 mq fino a 16MW >2500 armadi. Nel progetto Unidata avrà anche un ruolo industriale in quanto venderà e gestirà la Colocation e i servizi di connettività; Il Cloud come tecnologia abilitante per l'innovazione; La Cybersecurity come servizi integrati all'offerta tradizionale, sempre più strategica; L'IoT & Network base le Smart City & Smart Areas, grazie alla tecnologia LoraWan. Unidata vuole diventare il maggiore player in Italia nello Smart metering, killer application IoT; Il 5G dove Unidata è Partner di Roma5G, primo esempio di Smart City & 5G Neutral Hosting; Il PPP sarà uno strumento strategico dove Unidata ha Know-How acquisito e Alleanze con i maggiori Player in Italia.