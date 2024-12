4AIM SICAF, sottoscritti ulteriori 152 mila euro dell'aumento di capitale

4AIM SICAF

(Teleborsa) -, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha comunicato che sono stateper un controvalore complessivo di 152.000 euro, rivenienti dall'aumento di capitale in opzione. L'aumento di capitale risulta, pertanto, sottoscritto per unLa società segnala che le 950 Azioni Ordinarie 1ricevuti da 4AIM per complessivi massimi 3.250.000 euro e che in riferimento al suddetto impegno rimangono ulteriori 542 Nuove Azioni per un ammontare complessivo pari a 86.720 euro.Lepotranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo, entro il termine del 31 dicembre 2025.