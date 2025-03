4AIM SICAF, Ambromobiliare deposita lista a 9 per CdA. Giovanni Natali AD

4AIM SICAF

Ambromobiliare

(Teleborsa) -, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha comunicato che l'azionistaha, in vista dell'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 28 marzo 2025, alle ore 12.00, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 31 marzo 2025 alle ore 16.00.La lista dei candidati risulta così composta:; Piergiuseppe Mazzoldi; Roberto Maviglia; Luigi Claroni; Osvaldo Scalvenzi; Giuseppe Puttini (indipendente); Lucio Fusaro (indipendente); Katiuscia Fabris (indipendente); Edoardo Narduzzi (indipendente).La lista dei candidati per ilè composta da (candidati alla carica di Sindaco effettivo) Barbara Ricciardi, Gaetano Castagna, Francesco Tacinelli e (candidati alla carica di Sindaco supplente) Giuseppina Minutella e Danto Ferrarello.