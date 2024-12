Fondirigenti, l'omaggio a Giuseppe Taliercio: "Figura simbolo di integrità morale e leadership etica"

(Teleborsa) - Ieri, presso l'Auditorium ANICA di Roma,, "figura simbolo di integrità morale e leadership etica", dirigente Montedison, sequestrato e ucciso nel 1981 durante gli anni di piombo. L'evento ha avuto due momenti principali.La serata è stata aperta dalla proiezione delMomento centrale dell'evento, l'assegnazione delgiunto alla quarta edizione, e dedicato a giovani studenti distintisi nella ricerca accademica sul management. Le tesi vincitrici, insieme a una selezione delle migliori proposte, saranno liberamente accessibili su OIL - Open Innovation Library di Fondirigenti."Penso che mio padre – ha detto– rappresenti un modello di integrità che trascende il suo tempo. La sua storia è un monito, ma soprattutto un'ispirazione concreta, soprattutto oggi, per le giovani generazioni"."Ricordare Giuseppe Taliercio – ha sottolineato– significa riaffermare l'importanza di valori come trasparenza, responsabilità e coraggio civile. Principi fondamentali, soprattutto per i dirigenti, da trasmettere ai nostri giovani, per costruire insieme una società migliore"."L'esempio di Giuseppe Taliercio – ha concluso il– ci ricorda che il futuro si costruisce con scelte coraggiose, che sappiano fare tesoro del passato e guardare con fiducia e determinazione al domani. Mantenendo viva la memoria, e favorendo la managerializzazione del Paese, la Fondazione Fondirigenti è al fianco di tutti coloro che vogliono impegnarsi nella costruzione di un futuro basato su etica e responsabilità".