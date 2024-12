Manovra 2025: fondi per scuole, infrastrutture e famiglie

(Teleborsa) - Un fondo daper le scuole secondarie. La misura, inserita nella manovra tramite un emendamento di, mira a sensibilizzare studenti su tematiche fondamentali per il benessere giovanile.Inoltre, arriva unappartenenti a famiglie con Isee sotto i 15mila euro. Il fondo, con una dotazione di 30 milioni per il 2025, offrirà contributi a sostegno delle attività sportive e ricreative.L’emendamento della Lega destina un miliardo di euro in più per la Tav Torino-Lione, fondi aggiuntivi per le ferrovie del Pnrr e 200 milioni per la tratta Sibari-Catanzaro. Inoltre,, mentre la diga di Campolattaro riceverà 36 milioni.Sul fronte energetico,, ma con una stretta: le caldaie a gas non saranno più incluse nelle detrazioni, puntando su una transizione energetica più sostenibile.Il testo della manovra approderà. La discussione finale e l’approvazione dovrebbero concludersi entro venerdì sera, salvo modifiche tecniche che potrebbero richiedere un rapido ritorno in commissione.