MPS, dimissioni di 5 consiglieri indicati dal MEF nel rinnovo del CdA del 2023

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -ha comunicato chei seguenti(MEF) nella lista presentata il 27 marzo 2023: Paolo Fabris De Fabris, componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e dell'Organismo di Vigilanza 231; Lucia Foti Belligambi, componente del Comitato Remunerazione e del Comitato per Operazioni con Parti Correlate; Laura Martiniello, componente del Comitato Nomine e del Comitato Rischi e Sostenibilità; Annapaola Negri-Clementi, Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e componente del Comitato Remunerazione; Donatella Visconti, componente del Comitato Nomine e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.Il Consiglio di Amministrazionedell'organo di governo, secondo le previste disposizioni normative.