Seri Industrial, downgrade di Intesa a Hold con taglio target price

Intesa Sanpaolo

Seri Industrial

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 7,60 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e operante nel settore della materie plastiche e degli accumulatori elettrici, e ha tagliato anche ilsul titolo a "" da "Buy".Gli analisti riconoscono che l'azienda sta: la produzione di batterie agli ioni di litio per applicazioni di accumulo (ESS) per le utility e il settore commerciale/industriale, escluso il settore delle autovetture, nonché il rilancio e la riconversione di uno dei più noti produttori di autobus italiani alla mobilità sostenibile."Riteniamo che i settori delle batterie agli ioni di litio e della mobilità sostenibile possano essere pilastri per il futuro e Seri è in una buona fase di partenza - viene sottolineato - Tuttavia, riconosciamo che gli. Seri continua a concentrarsi sulle celle LFP, sulla produzione di sistemi di batterie e ha partnership con importanti attori"."Tuttavia, l'equity story è diventata complessa con nuove attività trasformate e altre che affrontano sfide - afferma Intesa Sanpaolo - Data l'importanza dei progetti dell'azienda, aspettiamo e vediamo, pur avendo una".