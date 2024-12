Treni Ibridi e biocarburanti: il rinnovamento della flotta Regionale Trenitalia

(Teleborsa) -non solo nel, ma anche nelladei treni, che diventanoe performanti. "Treni di ultima generazione, non solo performanti in termini di accelerazione e di velocità, ma soprattutto sostenibili", spiega, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di"I nostri nuovi treni elettrici sono treni che consumano il 30% in meno di energia elettrica e, per i treni ibridi, che sono treni che possono andare non solo con il carburante classico, ma anche con il biocarburante derivato da scarti alimentari e non solo, possono andare anche in batteria e possono anche utilizzare l'energia elettrica. Un nuovo treno pensato anche per il rispetto dell'ambiente".A proposito dei tempi di rinnovamento della flotta, Giaconia ha anticipato "entro il 2027 avremo l'80% della flotta innovata: 1061 treni di ultima generazione".