Unicredit, composizione capitale sociale dopo annullamento azioni proprie

UniCredit

(Teleborsa) -comunica che in data odierna è stato disposto l’annullamento di n° 85.556.650 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea degli azionisti del 12 aprile 2024.Il numero delle azioni annullate, si legge nella nota, è pari alla somma delle azioni acquistate in esecuzione della “Terza Tranche del Programma di Buy-Back 2023” il cui completamento è avvenuto in data 19 agosto 2024 e non annullate in precedenza e delle azioni acquistate in esecuzione dell'”Anticipo SBB 2024”, il cui completamento è avvenuto in data 14 novembre 2024.Il capitale sociale della Banca che ammonta ad Euro 21.367.680.521,48, è ora diviso in n° 1.551.419.850 azioni prive del valore nominale.