USA, la Fed taglia i tassi di un quarto di punto. Solo altri due nel 2025

(Teleborsa) - Laha tagliato i tassi di interesse di un quarto di punto, portandoli in una forchetta fra il 4,25 e il 4,50%. Per la banca centrale statunitense si tratta della terza riduzione consecutiva del costo del denaro. Lo scorso settembre aveva ridotto il costo del denaro di mezzo punto e a novembre dello 0,25%.L'istituzione guidata daprevede altri due tagli dei tassi, nel 2025, per un totale di mezzo punto, secondo quanto emerge dalle dot-plot, le tabelle allegate alla decisione di politica monetaria. Si tratta di stime dimezzate rispetto a quanto indicato a settembre quando aveva previsto quattro tagli.La Fed ha, inoltre,per gli Stati Uniti nel 2025 al +2,1% dal precedente +2%, mentre non prevede un ritorno dell'inflazione al 2% prima della fine del 2026.