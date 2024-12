Douglas, utile esercizio 2023/2024 balza a 84 milioni di euro

Douglas

(Teleborsa) -, catena tedesca di profumeria e cosmetica, ha concluso l'anno finanziario 2023/2024, che ha segnato l'IPO dell'azienda, conNel periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024, il Gruppo ha aumentato ledell'8,7% a 4,45 miliardi di euro (anno fiscale 2022/2023: 4,1 miliardi di euro). Sia le vendite nei negozi con l'8,2% (lfl: +7,5%) sia l'E-Com con il +9,8% (lfl: +12,1%) hanno contribuito alla crescita complessiva. L'è ammontato a 808,6 milioni di euro, con un aumento dell'11,4% rispetto all'anno finanziario precedente e corrispondente a un Margine EBITDA rettificato del 18,2% (FY 22/23: 17,7%). Il Gruppo ha ottenuto unpositivo notevolmente migliorato di 84 milioni di euro (FY 22/23: 16,7 milioni di euro). Il(FCF) è aumentato a 524 milioni di euro (FY 2022/23: 480,6 milioni di euro).Il Gruppo ha superato sia la sua guidance iniziale sulle vendite di circa il 7% di crescita per l'anno finanziario, sia la sua guidance rivista di circa l'8,5% dopo essere stata aggiornata a luglio 2024 dopo i primi nove mesi solidi dell'anno finanziario. Il Gruppodi un margine EBITDA rettificato previsto di circa il 18,5%."Sono molto contento che non solo abbiamo conseguito un altro anno di risultati eccellenti, ma siamo anche riusciti a superare la nostra guidance aggiornata - ha commentato il- Allo stesso tempo, abbiamo compiuto buoni progressi nell'implementazione della nostra strategia di crescita e delle iniziative di sostenibilità. Insieme al nostro profilo finanziario notevolmente migliorato, questo ci fornisce un forte vento a favore e una solida base per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader di mercato, ora e negli anni a venire. Di conseguenza,".