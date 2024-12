eVISO, Cerved alza il rating ad "A2.2"

eVISO

(Teleborsa) -hadi, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche,L'upgrade del rating riflette: (i) ilnel FY24, favorito da una notevole crescita dei volumi di power e gas, insieme all'impatto sull'intero esercizio delle nuove condizioni contrattuali entrate a regime su tutto il portafoglio; (ii) il mantenimento di una Posizione Finanziaria Netta (PFN) cash positive al 30 giugno 2024, a testimonianza di una, rafforzata da un'attenta gestione del rischio di credito; (iii) le prospettive di crescita attese per il biennio FY25-26, sostenute anche dai risultati infra-annuali del 1Q25 (luglio-settembre 2024)."L'upgrade del rating certifica la solidità dei fondamentali economici-finanziari di eVISO, che grazie ad una chiara formula di business continua a crescere in termini di volumi, servizi al cliente e progetti innovativi - ha commentato la- L'impegno costante nella costruzione di una filiera di valore nel settore delle commodities ci ha permesso di raggiungere questo risultato importante, consolidando così la nostra posizione nel mercato italiano".