Istat, Prezzi delle abitazioni in crescita: nuovo slancio nel terzo trimestre 2024

(Teleborsa) - Nel, ilregistra un'consolidando un trend positivo avviato cinque anni fa. Secondo le stime preliminari,acquistate per fini abitativi o di investimento èrispetto allo stesso periodo del 2023, in netto miglioramento rispetto al +2,9% del secondo trimestre.La crescita tendenziale dei prezzi è trainata principalmente dalleun'accelerazione rispetto al +8,1% registrato nel trimestre precedente. Anche i prezzi delle abitazioni esistenti segnano una crescita del 2,8%, migliorando rispetto al +1,8% del secondo trimestre.Parallelamente, il mercato residenziale mostra segnali di ripresa. Isu base annua, rispetto al +1,2% del trimestre precedente, secondo i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.Su base congiunturale,In media, nei primi tre trimestri del 2024, i prezzi delle abitazioni risultano in aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo include un +7,4% per le abitazioni nuove e un +1,8% per quelle esistenti.Il, con una crescita significativa per le abitazioni nuove (+6,8%) e un incremento più contenuto per quelle esistenti (+2,3%).Il terzo trimestre del 2024 conferma una, sostenuta dall'aumento delle compravendite e dalla crescita marcata dei prezzi, specialmente per le abitazioni nuove.