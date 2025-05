AB InBev, EBITDA normalizzato in crescita del 7,9% nel primo trimestre

Annheuser-Busch InBev

(Teleborsa) -, il più grande produttore al mondi di birra, ha comunicato che ilè aumentato dell'1,5% neldel 2025, con una crescita del fatturato per hl del 3,7%. Il fatturato reported è diminuito del 6,3%, attestandosi a 13.628 milioni di USD, a causa dell'impatto sfavorevole del tasso di cambio. L'è aumentato del 7,9%, attestandosi a 4.855 milioni di USD, con un'espansione del margine di 218 punti base, al 35,6%.L'è stato di 1.606 milioni di USD nel primo trimestre del 2025, rispetto ai 1.509 milioni di USD del primo trimestre del 2024. L'utile reported attribuibile agli azionisti di AB InBev è stato di 2.148 milioni di USD, rispetto ai 1.091 milioni di USD, influenzato positivamente da voci non sottostanti."La birra è un prodotto di grande interesse per i consumatori. La forza della categoria della birra e il continuo slancio dei nostri megabrand hanno portato a un altro trimestre di crescita redditizia - ha commentato il- L'EBITDA è aumentato al massimo delle nostre previsioni e la continua ottimizzazione del nostro business ha portato a una crescita dell'utile per azione sottostante del 7,1%. L'esecuzione coerente della nostra strategia da parte dei nostri team e partner ha favorito un solido inizio d'anno e rafforza la nostra fiducia nel raggiungimento delle nostre previsioni per il 2025".