Soges Group, perfezionata acquisizione Hotel Bretaglia. Ok ad AuCap fino a 3 milioni di euro

(Teleborsa) - Soges Group, PMI attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale quotata all'Euronext Growth Milan ha perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale sociale die, indirettamente, della società dalla stessa interamente controllata Incorsi."Si chiude formalmente oggi l’operazione di acquisizione di Hotel Bretagna, società che gestisce la Alfieri Collection e un ristorante che è stato un rinomato locale dell’intrattenimento fiorentino. Con questa operazione compiamo un ulteriore passo a supporto dello sviluppo del nostro modello di business, semplice, scalabile ed efficace, e confermiamo l’impegno, in linea con il nostro piano strategico, di promuovere, sviluppare e migliorare la nostra offerta di ospitalità esclusiva – ha commentato, Ceo di Soges Group –. Riteniamo che questa acquisizione potrà rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel mercato dell’hospitality e contribuire ad accelerare il nostro percorso di affermazione sul territorio toscano e nazionale. Ci tengo a sottolineare anche la nostra soddisfazione per la delibera dell’Assemblea per l’aumento di capitale, a cui noi – in qualità di azionisti di maggioranza - abbiamo già aderito, che ci permetterà di sostenere la crescita del gruppo, cogliere nuove opportunità e valutare nuove operazioni. Ringrazio tutte le persone di SOGES GROUP, che sono certo sapranno portare avanti con successo tutte le attività necessarie per lo sviluppo del business"L’assemblea straordinaria degli azionisti ha infatti approvato anche l’per massimi, a supporto della crescita, e il conferimento di una delega al consiglio di amministrazione per ulteriori aumenti fino a 10 milioni di euro.Infine, il consiglio di amministrazione approva i nuoviatteso a tre anni in un range pari ad euro 34-35 milioni nel 2027 e la finestra di esercizio anticipato dei Warrant Soges Group 2024-2027.