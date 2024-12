Unitirreno (Unidata-Azimut), accordo con Fastweb per fibra sottomarina

Unidata

(Teleborsa) -- joint venture istituita dae il Fondo Infrastrutture per la Crescita ESG (IPC) gestito da Azimut Libera Impresa SGR - ha firmato unrelativo all'di circa 890 chilometri che sarà realizzata nel mar Tirreno e che collegherà Mazara del Vallo con Genova, con diramazioni verso Roma e Olbia.La partnership prevede l'di fibra sottomarina, con l'opzione di estendere l'acquisto a ulteriori tratte strategiche del percorso nel prossimo futuro. L'adesione di un partner di rilievo come Fastweb sottolinea la rilevanza del progetto sviluppato da Unitirreno e il suo ruolo chiave nel potenziamento delle infrastrutture di connettività del Paese con il resto dell'Europa e con il Mediterraneo, si legge in una nota.A seguito dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, attualmente il progetto Unitirreno si trova nella fase di realizzazione delle stazioni di atterraggio (Landing Stations) presso i punti di approdo a Mazara del Vallo, Roma e Olbia. La posa del cavo sottomarino inizierà a gennaio 2025, con l'obiettivo di"Con l'accordo con Unitirreno, acquisiamo un asset unico nello sviluppo delle nuove vie di interconnessione tra le rotte europee ed extraeuropee, promuovendo la realizzazione di collegamenti digitali strategici e creando nuove opportunità di sviluppo economico per il Paese", ha dichiarato, Chief Wholesale Officer di Fastweb."L'obiettivo che ci siamo posti con Unitirreno è di trasformare l'Italia in un vero e proprio hub strategico di connettività nel Mediterraneo e la collaborazione con un partner di rilievo come Fastweb, che condivide la nostra visione e il nostro impegno per lo sviluppo delle infrastrutture digitali del Paese, è un passo importante verso quel traguardo", ha commentato, Presidente di Unitirreno e Amministratore Delegato Real Estate e Infrastrutture di Azimut Libera Impresa SGR."Questo progetto conferma il nostro impegno a trasformare l'Italia in un hub digitale del Mediterraneo, grazie a una rete di connettività all'avanguardia che possiamo definire un vero e proprio corridoio digitale verso l'Africa, il Medio Oriente e l'Estremo Oriente. Siamo fiduciosi che il mercato comprenda gli sforzi intrapresi in questi anni e il valore sostanziale di questa infrastruttura digitale sottomarina", ha detto, Amministratore Delegato di Unitirreno e Presidente e Amministratore Delegato di Unidata.