Energy tech, Azimut ed Eni Next insieme per l'innovazione energetica

(Teleborsa) -e ilhanno siglato un accordo di collaborazione nell'ambito del quale Azimut lancerà unper cui si avvarrà anche della consulenza e delle competenze di Eni Next sugli sviluppi tecnologici nel settore energetico. Il fondo ELTIF, il cui avvio è previsto per settembre 2025, sosterrà gli investimenti nel settore energy tech.Con unil fondo di diritto lussemburghese – attualmente in fase di autorizzazione da parte delle Autorità competenti – sarà accessibile a una platea ampia di investitori, sia istituzionali che privati, secondo i criteri stabiliti dal nuovo Regolamento ELTIF 2.0. Il portafoglio sarà composto da startup e scale-up principalmente statunitensi attive nel settore cd. "clean tech", con un focus su decarbonizzazione, efficienza energetica, mobilità sostenibile ed economia circolare. Inoltre, il fondo potrà investire anche in società europee e di altri mercati internazionali."L'– si legge in una nota congiunta – combina l'esperienza finanziaria di Azimut nei private market con le competenze tecnologiche ed industriali di Eni Next, da sempre all'avanguardia nella promozione di soluzioni innovative in ambito energetico. La scelta di Eni Next come uno degli advisor del fondo conferisce al progetto una capacità unica nella fase di individuazione di tecnologie e quindi start-up ad alto impatto, grazie al presidio diretto della società sulle frontiere dell'innovazione e alla presenza internazionale nei diversi settori di business dell'energia. Azimut, da parte sua, mette a disposizione il proprio know-how nella gestione e strutturazione di prodotti alternativi e nella distribuzione cross-border"."La collaborazione avviata con Azimut – ha commentato– offre un'ulteriore leva a Eni Next per valorizzare realtà a carattere innovativo in ambito energetico. Unendo le nostre conoscenze verticali alla capacità di raccolta di investimenti di Azimut, la partnership contribuirà ancora di più all'accelerazione e alla crescita del portafoglio di Eni Next. Il settore energetico, come molti altri comparti industriali, sta attraversando una profonda trasformazione guidata dall'innovazione tecnologica. Per sostenere questo processo di cambiamento e garantirne la sostenibilità economica, è cruciale il capitale privato che consente alle nuove soluzioni tecnologiche di emergere e scalare rapidamente.""Proseguiamo nel nostro impegno a guidare l'innovazione finanziaria in Italia, attraverso una nuova collaborazione di alto valore con Eni Next. Una partnership – ha commentato– resa possibile dalla presenza consolidata di entrambi i Gruppi negli Stati Uniti, dove operano con centri di eccellenza nei private markets, e da una visione condivisa sul futuro. Grazie allenuove tecnologie il settore energetico sta attraversando una trasformazione generazionale, orientata alla ricerca di soluzioni sempre più efficienti, e con il fondo daremo agli investitori la possibilità di accedere alle opportunità più promettenti e ad alto potenziale, contribuendo a portare ad almeno 470 milioni di euro il totale degli investimenti del Gruppo, dal 2022, a favore della transizione energetica globale e della sostenibilità ambientale. Dopo l'accordo siglato con il nostro fondo Automobile Heritage Enhancement e Ferrari, questa nuova alleanza con un altro campione italiano rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita come partner delle eccellenze italiane negli investimenti innovativi a livello globale".