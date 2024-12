Via libera CIPESS a interventi su infrastrutture, SSN, Sisma Abruzzo e Piani SACE e Simest

(Teleborsa) -- Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Ministro dell'Università e della ricerca, con la presenza del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha approvato oggi alcuniin materia diA proposito di, il Comitaton merito alla revisione del(PEF) relativo all'affidamento dei lavori di riqualificazione e costrizione di una autorimessa per l'. Inoltre è statoil progetto definitivo della, nell’ambito del Sistema tramviario fiorentino (circa 6 km di tramvia per un costo di circa 200 milioni di euro, ad esclusione del materiale rotabile).In tema di salute, il CIPESS hadi euro del Fondo Sanitario Nazionale 2023in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza;per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), pari a oltre 133 miliardi di euro,nell’anno 2024;agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (FSN 2024), fra cui l’importo di 50 milioni destinato all’accesso universale dei neonati all’immunizzazione passiva contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS); la ripartizione del, per l’anno 2024 (FSN 2024), della sperimentazione per la remunerazione dellecon oneri a carico del SSN.Quanto alle misure per il, è stata approvata:danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, per gli ambiti territoriali “Altri comuni del cratere” e “Comuni fuori cratere”; la rimodulazione del Piano finanziario, la rimodulazione di un intervento e l’assegnazione di risorse nell’ambito deldi cui alla Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49; l’approvazione del, settore “Istruzione primaria e secondaria” - “Edifici scolastici” dellae delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e finanziamento degli interventi, che consta di 15 interventi aventi valore complessivo pari a circadi euro.In materia di, infine, il Comitato ha approvato il(RAF) per l’anno 2025 relativamente alle. In dettaglio, il piano annuale di attività per il 2025 prevede unastimata pari adi euro, di cui 67 miliardi di euro per impegni superiori a 24 mesi e 7 miliardi di euro per impegni inferiori ai 24 mesi. Tra idi riferimento vi rientrano quello, che rappresentano complessivamente circa il 75% dell’ammontare stimato.Approvato anche ildei fabbisogni finanziari. Lo strumento è volto adelle imprese italiane. Tale supporto si concretizza nella previsione di un contributo (c.d. Contributo Export) in favore delle controparti estere che, riducendo il costo complessivo in conto interessi dei finanziamenti, è funzionale ad accrescere la competitività` del Sistema Paese e, quindi, favorire le esportazioni italiane. Sulla base della pipeline delle potenziali operazioni attese per l’anno 2025, il documento indicadi euro.