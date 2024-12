CONSOB e IVASS rafforzano collaborazione e coordinamento nelle attività di vigilanza

(Teleborsa) - Lae l'hannopernelle attività di vigilanza sugli emittenti vigilati dalla CONSOB che rientrano nel perimetro di vigilanza dell'IVASS sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (i cosiddetti Ibips, Investment Based Insurance Products) e in materia di Priips (Packadged Retail and Insurance-based Investment Products) limitatamente agli Ibips.I Protocolli individuanoche le due Autorità si scambieranno in via periodica o al ricorrere di determinati eventi o su richiesta.In particolare, il protocollo in materia di emittenti stabilisce che le due Autorità si scambino informazioni di vigilanza su assetti proprietari e tecnico-organizzativi, corporate governance, situazione economico-patrimoniale, verifica del rispetto delle regole prudenziali, rendicontazione di sostenibilità nonché su materie che riguardano i soggetti incaricati della revisione legale dei conti. Viene altresì previsto lo scambio di informazioni in occasione dell'avvio da parte della CONSOB di procedimenti per l'(o dei documenti di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto) e dei documenti relativi alleche riguardano i soggetti vigilati dall'IVASS.In via generale, gli scambi di informazioni sono funzionali anche a valutare attività di vigilanza coordinate. In tutti i protocolli sono infine stabilite modalità per la collaborazione in ambito ispettivo e regolamentare.