Eventi e scadenze del 20 dicembre 2024

Venerdì 20/12/2024

(Teleborsa) -- Lampedusa - Visita del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giorgetti al contingente GdF08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:15 -- Località Podere Rota, Terranuova Bracciolini (AR) - Conferenza stampa di inaugurazione del nuovo impianto di Iren di recupero materie prime critiche e metalli preziosi. Interverranno, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin, Luca Dal Fabbro (Presidente Iren) e Eugenio Bertolini (AD Iren Ambiente)10:30 -- Mediobanca CSR Conference - "Migrazioni e inclusione: l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" si svolge presso la sede di via Filodrammatici a Milano. Tra gli interventi, Alberto Nagel (AD Mediobanca) e Filippo Grandi (Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati)10:30 -- Spazio Europa, Roma - Federcontribuenti lancia Federsviluppo, una piattaforma per supportare le PMI italiane nella transizione digitale e sostenibile. L'evento coinvolgerà autorità e professionisti del settore. Saranno presentate soluzioni innovative per ottimizzare i processi aziendali. Tra gli interventi, il Vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio e Marco Paccagnella, Presidente Federcontribuenti20:00 -- Cerimonia di Aeroporti di Roma e Oman Air, del taglio del nastro del volo inaugurale Roma Fiumicino - Muscat, che si terrà presso l’area partenze (gate E12) del Terminal 3 dell’aeroporto di Roma Fiumicino- Comunicazione BOT-BTP Short