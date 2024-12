UE, incontro tra Meloni e von der Leyen: focus su migranti, Mercosur e auto

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio dei Ministri,ha incontrato la presidente della Commissione Europeaper un primo scambio di opinioni dopo l'insediamento del nuovo Esecutivo europeo. Al centro del colloquio – fa sapere Palazzo Chigi in una nota – le priorità di azione del nuovo ciclo istituzionale UE, a partire dal rilancio del ruolo e della competitività dell'Unione Europea nel mondo.Meloni – si legge nella nota – sì è in particolare soffermata sullenel contesto del percorso di transizione ambientale e sulle fortinell'ambito dell'Accordo UE-Mercosur.Particolare attenzione è stata inoltre riservata allafacendo il punto sui risultati raggiunti e su quanto resta ancora da fare per disporre di strumenti efficaci di gestione del fenomeno migratorio.Le due leader hanno concordato di rafforzare ulteriormente la collaborazione e la complementarietà tra ile la