Adventure, KT&Partners avvia copertura con Underperform

Adventure

(Teleborsa) - KT&Partners hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni. Il fair value è stato fissato aper azione (per un potenziale downside del 24%), mentre il giudizio sul titolo è "".Gli analisti ricordano che il 19 dicembre 2024 Adventure ha annunciato l', società di intermediazione creditizia con 20 anni di storia, un'ampia presenza regionale e oltre 15.000 clienti serviti negli ultimi quattro anni. L'acquisizione, al prezzo di 4,7 milioni di euro, include una combinazione di pagamenti in contanti (1,85 milioni di euro) e azioni di nuova emissione (2,8 milioni di euro). Questa mossadi Adventure nel settore finanziario, diversifica la sua offerta e accelera la crescita tramite, tra cui integrazione di database e marketing.Dopo(CAGR2020-2023 del 138,8%), nel 2023 i ricavi delle vendite di Adventure hanno raggiunto il picco di 8,1 milioni di euro. Questa crescita eccezionale è stata indotta da un maggiore coinvolgimento degli utenti e da significativi miglioramenti nel tasso di conversione dei lead (dal 2,5% nel 2021 al 16% nel 2023) ed è stata supportata dall'espansione nel settore verticale Energy & Gas Utilities dal 2022. Anche a livello di EBITDA si è registrata una crescita impressionante, registrando un EBITDA di 1,8 milioni di euro nel 2023 (+330% anno su anno) e aumentando anche la loro marginalità al 22,1% nel 2023 (14,9% nel 2022) grazie a una maggiore efficienza operativa e redditività. L'utile netto 2023 si è attestato a 0,8 milioni di euro (+264% anno su anno), con un margine netto a due cifre del 10,3% nel 2023 (8,2% nel 2022). Adventure ha una, in quanto l'NFP FY23 è ammontato a 0,6 milioni di euro, in aumento rispetto agli 0,4 k del 2022, ma ancora relativamente bassa con un rapporto NFP/EBITDA di 0,3x e un NWC relativamente basso di 0,3 milioni di euro nel 2023.KT&Partners, raggiungendo i 40,8 milioni di euro nell'FY27 e guidati dall'effetto combinato dello sviluppo di nuove linee di business, forti investimenti in marketing e strategie di cross-selling. Sul lato della marginalità, prevede un EBITDA FY24 di 1,9 milioni di euro (margine EBITDA del 16,9%) per poi raggiungere gli 11,4 milioni di euro (margine EBITDA del 27,8%) entro la fine del periodo previsto, guidato dall'ottimizzazione dei costi. Infine, prevedeper una crescita a 6,6 milioni di euro nel FY27. Guardando al bilancio, nonostante un aumento del DSO, continua a prevedere una forte capacità di generazione di cassa e prevede nel 2024 una PFN di 0,6 milioni di euro per raggiungere gradualmente entro la fine del 2027 una posizione di cassa netta di 8,6 milioni di euro.