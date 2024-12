Antitrust avvia istruttoria su acquisto asset stoccaggio Edison da parte di Snam

Snam

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () hacon riguardo all'. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione.In ragione dell'operatività delle parti, il: l'impresa acquisita (Edison Stoccaggio) è un operatore infrastrutturale attivo unicamente nello stoccaggio di gas in Italia; in tale settore opera anche l'impresa acquirente (Snam), tramite la propria controllata Stogit. Gli altri mercati in cui è attiva Snam non si pongono a monte o a valle rispetto al mercato dello stoccaggio (le imprese di stoccaggio non sono clienti dei gestori delle infrastrutture di importazione, né sono fornitori degli operatori di trasporto).AGCM ritiene necessario procedere a ulteriori approfondimenti istruttori al fine di valutare se l'operazione in esame sia suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva, anche a causa delnel mercato dello stoccaggio di gas.