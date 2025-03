Antitrust avvia istruttoria su Eni Plenitude per comunicazioni non andate a buon fine

(Teleborsa) -ha annunciato l'avvio diper possibileIl procedimento - spiega l'AGCM - riguarda ledalla societàdi fornitura e la mancata adozione di misure per gestire le comunicazioni non andate a buon fine. Nel periodo maggio-settembre 2024, infatti, numerosi consumatori hanno segnalato all’Autorità di aver subito ileconomiche di fornitura delle offerte di luce e gas,da parte della società. Eni Plenitude, infatti, nonostante un numero rilevante di comunicazioni inviaterisulti essere, avrebbe comunque proceduto al rinnovo delle condizioni economiche di fornitura,l’esercizio del"Dalle grandi aziende ènei confronti dei consumatori che tolga ogni dubbio sulla volontà del cliente di rimanere tale. La soddisfazione del consumatore deve guidare ogni scelta", afferma Massimiliano Dona, presidente dell', ricordando di aver già chiesto al legislatore ed all'Arera di, per le quali, invece, "serve un consenso espresso da parte del cliente"."Il recesso è un diritto dei consumatori che deve essere sempre fatto valere", concorda il, aggiungendo "se al termine del procedimento saranno riscontrate irregolarità, chiederemo a Eni Plenitude dicon le associazioni dei consumatori per studiare le possibili forme di indennizzo in favore dei clienti coinvolti, anche sotto forma di sconti sulle bollette".Dal canto suo,si dice "nei confronti dei clienti e collaborerà con l’Autorità per dimostrarlo nelle sedi opportune".