Avio firma la Zero Debris Charter dell'ESA per la mitigazione dei detriti spaziali

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione,, l'ambiziosa revisione delle linee guida interne dell'Agenzia per la mitigazione dei detriti spaziali.Questo documento si basa su oltre un decennio di cooperazione a livello ESA e guiderà lo sviluppo delle, si legge in una nota."Avio è- ha dettodi Avio - I razzi della famiglia Vega sono progettati per deorbitare sistematicamente tutti i componenti dopo il lancio, incluso lo stadio superiore AVUM, che esegue regolarmente una manovra di rientro per lasciare l'orbita dopo il rilascio del carico utile"."Siamo tra i pochissimi produttori e fornitori di servizi di lancio al mondo a- ha aggiunto - Siamo molto soddisfatti di aver firmato la Zero Debris Charter con l'ESA, che testimonia l'importanza fondamentale che attribuiamo a un ambiente spaziale pulito, condizione indispensabile per un utilizzo sostenibile dello spazio a beneficio dell'intera umanità".