Banca Sistema, Bankitalia sospende distribuzione degli utili dopo ispezione

Banca Sistema

(Teleborsa) -, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha reso noto ilattuato negli scorsi mesi, che contiene ladi conformità relativi, tra le altre cose, a regole e prassi adottate dalla Banca per la mitigazione degli effetti degli orientamenti EBA sull'applicazione della Definizione di Default.Contestualmente, Banca d'Italia ha richiesto l'adozione diin materia di crediti deteriorati, anche mediante la redazione di un capital plan triennale aggiornato. In particolare, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha conferito, ai due Amministratori indipendenti di recente nomina, specifico incarico a supervisionare la realizzazione delle iniziative anzidette.L'Autorità di Vigilanza ha, quindi, disposto che il Gruppo Banca Sistema, fino al riesame da parte della Banca d'Italia, anche sulla base dei riscontri che saranno forniti dalla Banca,prodotti a partire dal corrente esercizio 2024 o di altri elementi del patrimonio; ii) la corresponsione della parte variabile delle remunerazioni di competenza dell'esercizio 2024 e seguenti. Per il pagamento di cedole o dividendi su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, andranno osservati i limiti sull'Ammontare Massimo Distribuibile previsti dalla normativa vigente sulle misure di conservazione del capitale.Era era stato svolto, su richiesta del team ispettivo, un esercizio di simulazione degli impatti, al 30 giugno 2024, derivanti dalla classificazione a past due dei crediti di factoring pro-soluto in ipotesi di completa inefficacia dei mitigant aziendali oggetto di riscontro negativo in sede di indagine campionaria ispettiva. Le stime fornite all'Autorità di Vigilanza evidenziano unche passerebberoe un conseguente incremento di RWA che determina un TCR del 12,3% (vs 15,5%), assumendo l'applicazione del prudential backstop alla fine del secondo anno dalla data di classificazione delle posizioni in past due. La Banca, applicando la medesima metodologia di calcolo, stima che, al 30 settembre 2024, i crediti scaduti passerebbero da 90 milioni a 307 milioni di euro con un TCR che si attesterebbe al 13,4% (vs 15,9%).Il 95% circa del portafoglio crediti scaduti della Banca riguardacon una limitata esposizione al rischio di credito. La Banca ritiene che il contenuto del richiamato rapporto ispettivo non modifichi, pertanto, il profilo di rischio della stessa. Il Consiglio di Amministrazione ha tempestivamente avviato la pianificazione delle attività necessarie per il superamento dei rilievi formulati e terrà informato il mercato sull'evoluzione delle attività in corso.