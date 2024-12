CDP Equity e Trilantic Europe acquisiscono la maggioranza di Diagram

(Teleborsa) -, società controllata del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e, un investitore di private equity paneuropeo leader nel mid-market, hanno rilevato unadi maggioranza di, azienda italiana di agritech. CDPE e Trilantic Europe hanno acquisito una quota del 41,6% ciascuno nell'azienda – per un totale dell’83% del capitale sociale – dalla piattaforma di investimento Nextalia, che deteneva Diagram dal 2022. BF Agricola, società del gruppo BF attiva nei settori agroindustriali, ha mantenuto, con un’operazione di reinvestimento, una partecipazione del 15% rispetto alla quota inizialmente detenuta del 20%.Con sede in, Diagram è un operatore di primo piano nei servizi di agricoltura di precisione, nelle soluzioni tecnologiche e nelleper il settore agricolo a disposizione di agricoltori, aziende di trasformazione alimentare, banche, assicurazioni ed enti pubblici. L'azienda ha un portafoglio di clienti che copre oltre 2milioni di ettari in Italia e oltre 500 mila all'estero, con oltre 350 dipendenti e oltre 450 collaboratori in diverse sedi operative in Italia e nel Regno Unito.Diagram è cresciuta in modo esponenziale dalla sua nascita nel 2017, raggiungendo risultati di rilievo grazie all'attuazione di undi aggregazione e a una strategia go-to-market unica, guidata da partnership con i principali operatori del settore nell'ecosistema italiano.L'investimento di CDP Equity e Trilantic Europe sarà determinante per consolidare la posizione di Diagram come piattaforma agritech leader in Europa, diversificando e rafforzando la sua gamma di prodotti e soluzioni. Le due aziende sosterranno inoltre l’di Diagram nei mercati privati e pubblici a livello nazionale ed internazionale, attraverso la crescita organica e tramiteL'accordo arriva in un momento cruciale per il, che vede un sempre maggiore sostegno pubblico con il(PNRR) della Commissione Europea e un crescente interesse per le soluzioni di agricoltura di precisione progettate per aumentare la produttività e ridurre i costi., Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP, ha dichiarato: "Questa operazione segna una tappa importante per CDP a sostegno del settore agricolo e di quello digitale: Diagram è diventata in pochissimo tempo leader in questi segmenti e noi puntiamo a sostenerne la crescita in modo organico e attraverso il consolidamento di un mercato molto frammentato. Diagram è destinata a diventare un attore chiave all'interno del Piano Mattei, la strategia messa in campo dal Governo italiano per sostenere gli investimenti in Africa"., Partner di Trilantic Europe, ha dichiarato: "Siamo lieti di avere l'opportunità di supportare Diagram, leader riconosciuto nel settore agritech, nel prossimo capitolo del suo percorso. Trilantic Europe ha una comprovata esperienza nella collaborazione con management team ambiziosi, aiutandoli ad accelerare la crescita e a cogliere opportunità di M&A in mercati altamente frammentati. Questo investimento rappresenta un esempio concreto del nostro impegno a sostenere aziende europee con solide competenze industriali, pronte ad intraprendere nuove fasi di sviluppo ed espansione internazionale. Inoltre, questa acquisizione segna il terzo investimento di Trilantic Europe VI in Italia, sottolineando il ruolo strategico del Paese come mercato chiave e confermando la nostra forte fiducia nel potenziale del mercato italiano e la sua centralità per la nostra strategia di investimento"., Amministratore Delegato di BF, ha dichiarato: "Il Gruppo BF continua a sostenere, attraverso operazioni come questa, lo sviluppo di servizi e soluzioni tecnologiche per promuovere la sostenibilità e l'innovazione nel settore agroindustriale in Italia e nei Paesi emergenti, investendo anche nella formazione del capitale umano"., CEO di Nextalia, ha commentato: "Siamo orgogliosi del percorso che Diagram ha intrapreso sotto la guida di Nextalia, che ha portato il Gruppo ad essere un punto di riferimento nel mercato agritech italiano ed europeo. L'operazione rappresenta la prima exit del fondo Nextalia Private Equity offrendo un rendimento eccellente ai nostri investitori, a conferma di un progetto di creazione di valore solido, basato su un forte razionale industriale e sul contributo proattivo fornito da Nextalia a supporto dello sviluppo delle società nel proprio portafoglio. Guardiamo con fiducia alla crescita di Diagram nel futuro, sotto la guida dei nuovi azionisti e dell’eccellente top management che ha creato valore insieme noi"., CEO di Diagram Group, ha aggiunto: "Vorrei ringraziare il team di Nextalia per il loro sostegno, non vediamo l’ora di lavorare con CDP Equity, Trilantic Europe e BF per iniziare il prossimo capitolo del nostro percorso di crescita. Ci impegniamo ad ampliare la gamma di servizi che forniamo e ad aumentare la nostra presenza geografica, in linea con la nostra chiara volontà e ambizione di diventare un leader europeo nell’agritech".