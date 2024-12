Circle apre il capitale: entra Algebris con il 4,6%

Circle

(Teleborsa) - Il CdA di, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 11.055, oltre sovrapprezzo, con l'apporto complessivo di massimi Euro 1.179.750,00 (incluso sovrapprezzo), mediante l’emissione di massime n. 165.000 (centosessantacinquemila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ed aventi godimento regolare (l’”Aumento di Capitale”).In particolare, spiega una nota, l'esclusione delInvestments Limited (“Algebris”) è motivata da ragioni strategiche; l’ulteriore apertura a investitori istituzionali mira, infatti, a sostenere la crescita del core business di Circle, senza alcun aggravio alla posizione finanziaria e sul conto economico, nonché, in particolare, di evolvere ulteriormente il proprio portafoglio innovativo di prodotti e proseguire nel percorso di Systematic Merger & Acquisition, sfruttando le opportunità presenti sul mercato, in linea con il Piano “Connect 4 Agile Growth”. Le azioni ordinarie di nuova emissione sono state offerte nell’ambito di un collocamento privato, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta pubblica di quotazione., che diventerà pertanto titolare di n. 220.770 azioni ordinarie Circle (considerato le n. 55.770 azioni ordinarie Circle già detenute dalla stessa) e quindi di una partecipazione pari al 4,62% del capitale sociale.Ildelle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle nuove azioni in data 30 dicembre 2024.In esecuzione della delibera di Aumento di Capitale, il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, pari a Euro 7,15 per azione (di cui Euro 0,067 da imputare a capitale sociale), è stato determinato secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sulla base del valore risultante dalla media ponderata per i volumi scambiati (Volume Weighted Average Price o “VWAP”) del valore del titolo Circle calcolata sul periodo di 1 (un) mese antecedente la data odierna (più precisamente, di 31 giorni calcolati partendo dall’ultimo giorno di borsa aperta antecedente (incluso) la data odierna) e, rettificato con applicazione di uno sconto di circa il 7,53% rispetto a tale media ponderata (il “Prezzo”). Per completezza, si precisa inoltre che il Prezzo incorpora un premio di circa l’1,56% rispetto al prezzo di chiusura del titolo al 20 dicembre 2024., ha commentato “Tale aumento di capitale è stato ritenuto strategico per, per la forte fiducia confermata sul piano “Connect 4 Agile Growth”, per il momento particolare sui mercati finanziari e su EGM, tutti aspetti che rafforzano ancora di più tale scelta e la valenza della stessa”.