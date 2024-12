Crisi industriali, Cgil: "Nel 2024 raddoppiano i lavoratori coinvolti"

(Teleborsa) -sono enormemente aumentati i tavoli presso l’unità di crisi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed isono pressoché r. A gennaio erano 58.026. A questi si aggiungono iaddetti di pche hanno perso il lavoro. Vertenze che non sono neppure arrivate alle istituzioni. Complessivamente si tratta di 118.310 lavoratori e lavoratrici., in base ai dati censiti nel diario della crisi di Collettiva.it.maggiormente coinvolti sonoe la sua filiera, labase, il sistema, l’industria della(phase out delle centrali a carbone). Inoltre, vanno considerate anche le decine di migliaia di dipendenti diche hanno tavoli aperti a livello regionale, per i quali non esiste una mappatura nazionale da parte delle istituzioni.Uno scenario sconfortante - afferma il sindacato - che rischia di essere aggravato a causa delle. Il sistema delle imprese non è in grado, da solo, di competere e didelle grandi transizioni, verde e digitale, che da potenziale volano per l’economia rischiano di trasformarsi in un’ulteriore occasione diper il nostro sistema produttivo e industriale, con la conseguente crescita della- si sottolinea - spesso ilil ridimensionamento dell’impresa, del suo indotto e delle aziende della fornitura, è la costante di tutte le ultime reindustrializzazioni targate Governo Meloni. E sovente l’attività industriale intrapresa da chi “salva” l’azienda in crisi finisce per essere tecnologicamente e strategicamente più povera. Insomma, soluzioni tampone, ma tutte accomunate dalla sostanziale deindustrializzazione e perdita di qualità delle produzioni.Fra le vertenze aperte al MINIT, Cgil ricorda quelle di Beko (4.400 addetti), Bellco (500 addetti), Eni Versalis (8.000 diretti più 24.000 dell’indotto), Coin e Conbipel (2000 + 1400 addetti), Meta System (700 addetti), Giano, Gruppo Fedrigoni (300 fra diretti e indotto), Complessivamente si tratta di 118.310 lavoratori e lavoratrici.Se fosse confermato quanto preannunciato dal Ministro Urso nelle scorse settimane circa il fatto che leverrebbero(la maggioranza delle quali non ha nemmeno strutture organizzate per affrontare le crisi di impresa), sarebbe ancora più chiaro che questo Governo non intende minimamente tutelare i lavoratori di aziende che delocalizzano, disinvestono, chiudono. Così saranno i lavoratori gli unici ache possiedono le aziende nel nostro Paese.“Le trasformazioni in atto nell’industria e nei mercati – sostiene la Cgil – impongono politiche pubbliche di reindustrializzazione del Paese, politiche di tutela sostenute da un ammortizzatore dedicato alle crisi e politiche occupazionali che reimpieghino i lavoratori espulsi dai processi produttivi delle aziende in crisi, attraverso la loro riqualificazione professionale, in attività compatibili con la transizione".