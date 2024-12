De Nora, da MIMIT ulteriore contributo di 31 milioni di euro per progetto Gigafactory

Industrie De Nora

Snam

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha comunicato che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha notificato a De Nora Italy Hydrogen Technologies (DNIHT) laper un importo pari a circa, a integrazione delle agevolazioni già previste dal decreto di concessione 3 luglio 2023, fino a concorrenza del valore massimo delle agevolazioni spettanti a DNIHT per la realizzazione delle attività dell'IPCEI Idrogeno 1.L'agevolazione riconosciuta dal Ministero è finalizzata alla realizzazione delda parte di DNHIT, società controllata da De Nora, in joint venture conDe Nora ha anche reso noto che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, del termine di conclusione del progetto IPCEI Idrogeno 1.