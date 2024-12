EdiliziAcrobatica acquisisce Verticaline, società attiva nell'edilizia su fune

(Teleborsa) -(la Società o ACROBATICA), società specializzata in lavori di ristrutturazioni di esterni, quotata sul mercato(ticker EDAC) e su(ticker ALEAC), comunica di aver sottoscritto in data odierna un contratto vincolante per l’acquisizione dell’80% del capitale sociale della società Verticaline S.r.l. (complessivamente Verticaline e l’Acquisizione), società italiana che svolge lavori di edilizia operativa su fune, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche in Veneto e in particolare nell’area di Venezia.Verticaline ha registratocon un EBITDA pari a 0,26 milioni di euro (18,3% sui ricavi), un utile netto di 0,18 milioni di euro (12,7% sui ricavi), e un totale attivo pari a Euro 1,3 milioni. La PFN al 31 dicembre 2023 era di Euro 0,14 milioni.ha commentato: "L’acquisizione di Verticaline segna un nuovo importante passo avanti nel processo di crescita di Acrobatica che, attraverso questa operazione, rafforza e potenzia la sua presenza sul territorio nazionale. Attualmente di Verticalineche entreranno a fare parte del nostro gruppo, beneficiando della nostra formazione che le aiuterà a crescere e raggiungere nuovi obiettivi, personali e professionali"., ha commentato: "Non dimentico il cammino che mi ha portato qui, le persone che ho incontrato e le lezioni che ho imparato. Ogni passo è stato fondamentale per farmi arrivare dove sono oggi. Questo è il momento di guardare avanti, con lo stesso entusiasmo e la stessa tenacia che mi hanno accompagnato fin dall’inizio. Da allora, ho lottato con determinazione e sacrificio per costruire qualcosa di importante, passo dopo passo e ad oggi lascerò unagarantendo una crescita solida e costante nel tempo, giorno dopo giorno verso nuove sfide e successi. Questo è solo l’inizio di un nuovo capitolo, con lo stesso spirito di crescita e innovazione"., ha commentato: "L'operazione di acquisizione di Verticaline, rappresenta un'ulteriore e significativa tappa nel nostro percorso di consolidamento e di presenza capillare sul territorio italiano. Questo progetto non solo consolida la nostra presenza nel mercato, mache rafforza la nostra capacità di operare su scala nazionale".