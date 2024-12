Italgas, Antitrust avvia istruttoria sull'acquisizione di 2i Rete Gas

Italgas

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) hacon riguardo all'operazione di concentrazione che consiste nellada parte diAGCM ritiene necessario procedere a ulteriori approfondimenti istruttori al fine di valutare se l'operazione in esame sianei mercati delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale in numerosi ATEM.