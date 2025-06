Pier Lorenzo Dell’Orco nuovo presidente designato di Proxigas

(Teleborsa) - Nel corso del– Associazione nazionale degli industriali del gas – l’ingegnerè stato nominatoIl Presidente designatoche, in rappresentanza delle aziende associate, comporranno la sua squadrache vedra` l’elezione del nuovo Consiglio di Presidenza e l’intervento di congedo delgiunto al limite dei mandati previsti dal sistema confindustriale.Gia` vicepresidente dell’Associazione con delega sulla distribuzione gas, l’ingegner Dell’Orco ha alle spalle un’esperienza trentennale nel mondo dell’energia, con ruoli di leadership sia nell’ambito delle infrastrutture che nel settore commerciale, fino alle sfide piu` recenti della digitalizzazione, dell’innovazione e della transizione ecologica.Dell’Orco e` attualmentela societa` recentemente acquisita, e di, la sub-holdingegner del gruppo che detiene le partecipazioni delle societa` greche di Enaon ed, le societa` del Gruppo operanti in Grecia. L’ingegner Dell’Orco e` inoltreprimo operatore nazionale della distribuzione gas, l’ingegner Dell’Orco e` uno degli attori di riferimento per l’integrazione con 2i Rete Gas, operazione che ha portato alla nascita del piu` grande player europeo del settore. Nel 2022 ha fatto parte del ristretto team che ha impostato e vinto la gara internazionale indetta dal governo greco per la privatizzazione delle societa` attive nella distribuzione gas del Paese.: ruoli di rilievo in aziende energetiche di primaria importanza come Edison, Edipower e Sorgenia, azienda presso la quale e` stato impegnato a vario titolo nel segmento commerciale e retail, assumendo, da ultimo, l’incarico di Direttore Mercato.Forte di una solida formazione accademica, che comprende un Executive Certificate in Management & Leadership presso la Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, l’ingegner Dell’Orco: e` membro del Comitato di Consultazione del Dottorato in Energetica e dell’Advisory Board del Dipartimento per la Transizione Energetica e Digitale del Politecnico di Torino. Di recente e` entrato a far parte dell’Advisory Board del Master DAOSan rilasciato dall’Universita` di Salerno in collaborazione con il Centro Alti Studi per la Difesa.