Italgas conclude in anticipo offerta diritti non esercitati

Italgas

(Teleborsa) -ha concluso in anticipo l'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta.Nel corso della prima seduta dell'offerta in Borsa, tenutasi in data odierna, risultano venduti tutti i 10.569.124 diritti di opzione non esercitati nel periodo di opzione, che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di massimo 2.642.281 azioni ordinarie Italgas di nuova emissione, corrispondenti a circa l'1,3% del totale delle nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea degli azionisti di Italgas del 10 aprile 2025.I diritti inoptati, si legge in una nota, saranno consegnati agli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni al prezzo di 5,026 euro per nuova azione, nel rapporto di 1 nuova azione ogni 4 diritti inoptati acquistati.Nel corso del periodo di offerta in opzione, iniziato il 2 giugno 2025 e conclusosi il 19 giugno 2025, sono stati esercitati 801.184.788 diritti di opzione per la sottoscrizione di 200.296.197 nuove azioni, pari a circa il 98,7% del totale delle nuove azioni offerte, per un prezzo complessivo pari a 1.006.688.686,12 euro.La comunicazione sull'esito definitivo dell'aumento di capitale, conclude la nota, sarà fornita da Italgas entro l'apertura di mercato del 25 giugno 2025.