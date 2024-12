ZES unica del Mezzogiorno: Meloni traccia bilancio e strategie future

(Teleborsa) - Ildurante la cabina di regia dedicata alla, avrebbe tracciato un primo bilancio dei risultati raggiunti e delineato le strategie future per il rilancio del Sud. Secondo quanto si apprende, la, voluta dal Governo, rappresenterebbe una delle più grandi aree economiche speciali in Europa, integrando semplificazioni amministrative e vantaggi fiscali per attrarre investimenti.Dal, sarebbero state rilasciate 415 autorizzazioni uniche per progetti del, superando in 11 mesi gli investimenti delle otto precedenti ZES. Grazie a queste iniziative, si prevederebbero. Anche il credito d'imposta avrebbe avuto risultati significativi, conimprese beneficiarie e investimenti complessivi superiori ai 5 miliardi di euro.Sempre secondo quanto si apprende, il Governo intenderebbe proseguire con interventi mirati, come l’estensione del "modello Caivano", e con misure infrastrutturali strategiche,. Inoltre, la Presidente Meloni avrebbe richiesto una ricognizione dettagliata degli interventi da parte delle amministrazioni centrali e delle regioni entro il 15 gennaio, con l’obiettivo di rafforzare l'efficacia delle azioni e costruire una strategia condivisa per il Mezzogiorno.Sempre secondo queste indiscrezioni,evidenziando il ruolo cruciale del Mezzogiorno nella crescita economica nazionale.