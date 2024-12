BoJ si aspetta di aumentare tassi, ma ha tempo per monitorare cosa succede in USA

(Teleborsa) - Per quanto riguarda la futura condotta della politica monetaria, i policymaker dellasono stati d'accordo che, se le prospettive per l'attività economica e i prezzi fossero state realizzate, la banca centrale avrebbe "e ad aggiustare il grado di accomodamento monetario". È quanto emerge nei verbali della riunione del 30 e 31 ottobre, in cui la BoJ ha lasciato i tassi di interesse stabili allo 0,25%, ma ha previsto che l'inflazione si muoverà attorno al suo obiettivo del 2% nei prossimi anni.Un membro ha espresso l'opinione che, se l'inflazione sottostante fosse aumentata in linea con le prospettive della Banca, sarebbe stato auspicabile che la Banca aumentasse moderatamente il tasso di interesse ufficiale. Nel frattempo, un altro membro ha espresso il riconoscimento che, dal punto di vista della comunicazione con gli operatori di mercato, èil suo messaggio fondamentale secondo cui, se le prospettive per l'attività economica e i prezzi si fossero realizzate, la Banca avrebbe continuato ad aumentare il tasso di interesse ufficiale di conseguenza.I membri hanno discusso dila conduzione della politica monetaria. Alcuni membri hanno sottolineato che, negli Stati Uniti, il rischio di un hard landing dell'economia e la possibilità che un taglio significativo del tasso di interesse diventi necessario per ottenere un soft landing si sono in qualche modo attenuati. Uno di questi membri ha affermato che, sebbene i mercati finanziari e dei capitali continuassero a mostrare un certo nervosismo, non erano in una condizione instabile, come nell'agosto 2024, quando la liquidità del mercato diminuì sostanzialmente. Un altro membro ha espresso il parere che i mercati azionari e valutari hanno ritrovato la calma e che non si sono verificate deviazioni significative nelle posizioni.Su questa base, molti membri hanno osservato che la Banca deve continuare a prestare attenzione agli sviluppi nelle economie d'oltremare, in particolare nell'economia statunitense, e nei mercati finanziari e dei capitali. Alcuni membri hanno commentato che, a seconda del, i mercati potrebbero subire ampie fluttuazioni ed è quindi necessario che la Banca sia ben preparata. Uno di questi membri ha osservato che il recente aumento dei tassi di interesse statunitensi e l'apprezzamento del dollaro statunitense riflettono non solo un miglioramento degli indicatori economici statunitensi, ma anche speculazioni riguardanti le elezioni presidenziali e del Congresso, e quindi non possono essere giudicati in questo modo che i mercati si stavano stabilizzando. Il membro ha poi riconosciuto che, poiché la Banca si aspettava di aumentare il tasso di interesse a un ritmo moderato, aveva, compreso quello dopo le elezioni presidenziali.Un altro membro ha osservato che nei suoi cinque cicli precedenti di rialzi dei tassi di interesse, la Banca si era. Il deputato ritiene poi che questa volta la situazione sia diversa poiché, ad esempio, non vi è stata alcuna pressione sugli aggiustamenti di bilancio nei settori finanziario, aziendale e familiare nelle due economie. Questo membro ha osservato che, sulla base di questa situazione, la Banca dovrebbe prendere in considerazione un aumento dei tassi di interesse dopo aver valutato gli sviluppi nell'economia statunitense. Il membro ha aggiunto che - con le politiche monetarie della Banca e della Federal Reserve che si muovono in direzioni opposte - i, e l'attenzione è giustificata dal rischio che gli aggiustamenti al grado di politica monetaria L'accomodamento nel lungo termine sarebbe ostacolato se gli aumenti dei tassi da parte della Banca innescassero uno shock sui mercati.