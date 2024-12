Destination Italia raccoglie 415 mila euro tramite ABB

Destination Italia

(Teleborsa) -, società travel tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, hariservata a investitori qualificati, italiani ed esteri, con la sottoscrizione di 830.000 azioni ordinarie di nuova emissione.Le Nuove Azioni Destination Italia sono state sottoscritte da 5 investitori qualificati al prezzo unitario di 0,50 euro per azione, per un(inclusivo di sovrapprezzo). A favore dei 5 investitori qualificati sottoscrittori delle Nuove Azioni Destination Italia saranno emessi e assegnati gratuitamente 415.000 nuovi warrant denominati "Warrant Destination Italia 2024-2027", nel rapporto di 1 Nuovo Warrant ogni 2 Nuove Azioni sottoscritte."Abbiamo voluto esercitare una parte della delega che l'Assemblea dei soci del 9 dicembre ha deliberato al fine di raggiungere il duplice obiettivo di rafforzare la struttura finanziaria della società, a beneficio di tutti gli stakeholder e di sostenere gli investimenti necessari per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che il nostro posizionamento strategico da Glocal Travel Tech ci consente di avere", ha commentato la"Le delivery IT, lo sviluppo dei canali commerciali esteri, il lancio del B2B2C e di nuove destinazioni che si affiancheranno all'Italia, sono i pezzi di un grande mosaico che danno sempre più concretezza alla crescita imponente che ci aspettiamo a partire dal 2025 - ha aggiunto - Abbiamo registrato une questo ci sostiene nel nostro percorso di crescita. Notiamo che i nostri competitors stranieri riescono ad attingere risorse ben più imponenti con valutazioni aziendali esponenzialmente maggiori, tutto questo ci inorgoglisce ancora di più e rende la nostra impresa ancor più meritevole di attenzione".Tenuto conto del carattere scindibile dell'Aumento di Capitale, la societàdelle azioni dell'Aumento di Capitale non sottoscritte entro il termine finale di sottoscrizione (31 gennaio 2025).