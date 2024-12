Giappone, governo approva manovra di bilancio record

(Teleborsa) - Il governo giapponese ha approvato una legge di bilancio, record, la prima del, da oltre 115 mila miliardi di yen per il prossimo anno.In particolare, lesono salite di quasi il 10%, a 8.699 miliardi di yen, mentre quelle destinate alsono pari 38.277,8 miliardi di yen, il 30% del totale circa.Nello specifico, il bilancio della difesa - in aumento per il 13mo anno consecutivo - include spese per la produzione di massa di missili superficie-antinave per colpire basi nemiche con differenti profili di attacco, così come i sistemi di monitoraggio dei droni senza pilota prodotti dalla statunitense General Atomics Aeronautical.