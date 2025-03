Credem, CdA approva bilancio 2024: utile +10,3%, cedola 0,75 euro

Credem

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato in data odierna il progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 confermando integralmente i dati preliminari comunicati lo scorso 6 febbraio.Il 2024, in particolare, si è chiuso con unconsolidato di 620,1 milioni di euro +10,3% rispetto ai 562,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2023, lasi è assestata a 105,2 miliardi di euro (+9,0% rispetto all’anno precedente), i prestiti a 36,4 miliardi di euro (+1,8% rispetto allo stesso periodo del 2023) ed i nuovi clienti sono stati circa 181 mila (+6,5% rispetto ai nuovi clienti raggiunti a fine dicembre 2023).I risultati conseguiti, si legge in una nota, "testimoniano l’efficacia del modello di sviluppo e crescita del Gruppo che mira ad un’ampia diversificazione delle fonti di ricavo ed è capace di creare valore e benessere sostenibili nel tempo per i clienti, le persone, gli azionisti e la collettività".La solidità patrimoniale e la qualità dell’attivo, unitamente all'elevata redditività raggiunta, consentono di proporre la distribuzione di unpari a 0,75 euro per azione rispetto a 0,65 euro del 2023 (in pagamento il 21 maggio 2025 con stacco il 19 maggio 2025 e record date il 20 maggio 2025). Il monte dividendi complessivo risulta quindi di 255,8 milioni di euro, oltre 750 milioni di euro negli ultimi cinque anni. Il progetto di bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti che si terrà il 30 aprile 2025.